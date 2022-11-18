هدف مصر الثاني في بلجيكا - تريزيجيه
الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 18:16
بعد تمريرة سحرية من #محمد_صلاح..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022
تريزيجيه يسدد بيسراه ويسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TZ0OHbNBKd
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