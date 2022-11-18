هدف مصر الأول في بلجيكا - مصطفى محمد

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 17:44

11/18/2022 5:44:32 PM هدف مصر الأول في بلجيكا - مصطفى محمد
مصر بلجيكا مصطفى محمد
نرشح لكم
هدف مصر الثاني في بلجيكا - تريزيجيه هدف مصر الأول في بلجيكا - مصطفى محمد حازم إمام يكشف أسباب تعذر انضمام ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر حقيقة تغيير قانون كرة القدم بسبب مباراة مصر وأيرلندا فتحي مبروك: أبواب معسكر بوركينا كانت مفتوحة ولم يتمكن أحد من الخروج فتحي مبروك: لعبنا ضد إنجلترا بهدف الفوز.. وهذا ما أزعج مدرب أيرلندا 3 فرص في العارضة في تعادل مصر الأولمبي مع إستواتيني هدف فوز منتخب مصر للسيدات على الأردن ولقطة إصابة سالي منصور
أخر الأخبار
لجنة الاحتراف السعودية تنهي مخاوف اتحاد جدة 7 دقيقة | الوطن العربي
بي إن توضح حقيقة تأخير بث مباريات كأس العالم 3 دقائق 17 دقيقة | قطر 2022
كرة سلة - لأول مرة في التاريخ.. إسبانيا في صدارة التصنيف العالمي 26 دقيقة | كرة سلة
الدرجة الثانية – وادي دجلة يواصل الانتصارات وأول هاتريك ضمن 15 مباراة في الجولة السادسة 29 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - بعد فوز شبابه على الزمالك.. الأهلي يحسم التأهل لنهائي دوري المرتبط 45 دقيقة | كرة سلة
مارتينيز يوضح سبب اختيار بلجيكا لمواجهة مصر قبل كأس العالم ساعة | منتخب مصر
قطر تحظر الخمور في ملاعب كأس العالم ساعة | قطر 2022
مران الزمالك - تدريب بدني لـ مصطفى شلبي وروقا.. وتأهيلي لفتوح ونداي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول