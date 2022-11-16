ملخص فوز كرواتيا على السعودية 1-0
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 16:34
🎥 ملخص المباراة! ⚽️#السعودية 0 × 1 كرواتيا #السعودية_كرواتيا | #SSC pic.twitter.com/uhFSQNiPhh— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2022
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