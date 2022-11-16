ملخص فوز كرواتيا على السعودية 1-0

تشنجات وصرخة كارلوس وهل تم بيع اللقاء لفرنسا.. ماذا حدث لرونالدو في نهائي 98؟

حوار - الغندور كواليس مشاركاته في كأس العالم ورأيه في التحكيم النسائي

جمال الغندور: تعليماتي كانت عدم الحديث بين شوطي المباراة.. وهناك تنازلات تحدث مع التحكيم النسائي