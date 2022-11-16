أشهر 10 احتفالات في تاريخ كأس العالم

تشنجات وصرخة كارلوس وهل تم بيع اللقاء لفرنسا.. ماذا حدث لرونالدو في نهائي 98؟

حوار - الغندور كواليس مشاركاته في كأس العالم ورأيه في التحكيم النسائي

جمال الغندور: كولينا رشحني لإدارة نهائي مونديال فرنسا بعد أدائي في البطولة

جمال الغندور: إدارة مباراة في كأس العالم أسهل من أي مباراة في الدوري المصري