تشنجات وصرخة كارلوس وهل تم بيع اللقاء لفرنسا.. ماذا حدث لرونالدو في نهائي 98؟

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 14:13

11/16/2022 2:13:46 PM تشنجات وصرخة كارلوس وهل تم بيع اللقاء لفرنسا.. ماذا حدث لرونالدو في نهائي 98؟
رونالدو كأس العالم البرازيل فرنسا نهائي كأس العالم 1998
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