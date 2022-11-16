جمال الغندور: تعليماتي كانت عدم الحديث بين شوطي المباراة.. وهناك تنازلات تحدث مع التحكيم النسائي
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 11:42
نرشح لكم
حوار - الغندور كواليس مشاركاته في كأس العالم ورأيه في التحكيم النسائي جمال الغندور: تعليماتي كانت عدم الحديث بين شوطي المباراة.. وهناك تنازلات تحدث مع التحكيم النسائي جمال الغندور: إدارة مباراة في كأس العالم أسهل من أي مباراة في الدوري المصري أهداف فوز المغرب على مصر للناشئين تحت 17 سنة أليو ديانج يتحدث عن ذكرياته مع نهائي القرن ركلات الترجيح بين فيوتشر وبريميرو دي أجوستو هدف فيوتشر القاتل في بريميرو دي أجوستو هدف بريميرو دي أجوستو في فيوتشر
أخر الأخبار
كيروش يترك للاعبي إيران "حرية الاحتجاج" 28 دقيقة | قطر 2022