جمال الغندور: تعليماتي كانت عدم الحديث بين شوطي المباراة.. وهناك تنازلات تحدث مع التحكيم النسائي

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 11:42

11/16/2022 11:42:11 AM

جمال الغندور: تعليماتي كانت عدم الحديث بين شوطي المباراة.. وهناك تنازلات تحدث مع التحكيم النسائي