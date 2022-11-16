جمال الغندور: كولينا رشحني لإدارة نهائي مونديال فرنسا بعد أدائي في البطولة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 11:39

11/16/2022 11:39:06 AM جمال الغندور: كولينا رشحني لإدارة نهائي مونديال فرنسا بعد أدائي في البطولة
جمال الغندور كأس العالم كولينا فرنسا
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