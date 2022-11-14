نيمار يفوز بالتحدي ويسيطر على كرة من مسافة 35 متر
الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 19:24
E o recorde do Dominador é de @neymarjr: 35 metros! #Domingão pic.twitter.com/CMU7kAkXEI— Domingão com Huck (@domingao) November 13, 2022
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