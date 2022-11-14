لأن الحياة لا تنتهي هنا.. هدف عكسي تسبب في مقتل أندرياس اسكوبار رميا بالرصاص

حوار في الجول الكامل مع أمير عابده زاده حارس مرمى بونفيرادينا ومنتخب إيران عن مشاركته في كأس العالم