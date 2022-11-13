معجزة بيرن.. عندما نجت ألمانيا من الحرب العالمية لتكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 23:25

11/13/2022 11:25:25 PM

معجزة بيرن.. عندما نجت ألمانيا من الحرب العالمية لتكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ