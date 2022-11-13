معجزة بيرن.. عندما نجت ألمانيا من الحرب العالمية لتكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 23:25

11/13/2022 11:25:25 PM معجزة بيرن.. عندما نجت ألمانيا من الحرب العالمية لتكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ
بيرن ألمانيا كأس العالم المجر
نرشح لكم
هل تتذكر أكثر؟ أفضل 10 أهداف في كأس العالم حتى الآن فضيحة خيخون.. عندما ألقى جمهور ألمانيا البيض على لاعبيه بسبب الجزائر ميجيل آنخل نادال: أشرفت على تدريب رافاييل ابن شقيقي مرتين ميجيل آنخل نادال يتحدث عن هدف رونالدو الأسطوري بقميص برشلونة وأفضل لاعب زامله ميجيل آنخل نادال يتحدث عن مباراة كوريا الجنوبية التي أدارها جمال الغندور ميجيل آنخل نادال يكشف عن كواليس إصابة حارس مرمى فالنسيا في مونديال 2002 ميجيل أنخيل نادال: لو كنت دربت رافاييل لما حظي بهذه المسيرة الرائعة نيمار يفوز بالتحدي ويسيطر على كرة من مسافة 35 متر
أخر الأخبار
هازارد: هناك لاعبين في ريال مدريد أفضل مني.. لن أغادر ولكن 11 دقيقة | الدوري الإسباني
لوكاكو يخضع لفحص طبي وموقفه من المشاركة في كأس العالم 11 دقيقة | قطر 2022
مدرب ريال مدريد الأسبق يدافع عن رونالدو.. وانتقاد مُبطن لـ تين هاج 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناثان أكي: منتخب هولندا ذاهب إلى كأس العالم للتتويج بالبطولة 52 دقيقة | قطر 2022
أجويرو يرفض المقارنات بين ميسي ومارادونا 58 دقيقة | قطر 2022
الخطيب يعود إلى مصر بعد رحلة علاجية في فرنسا ساعة | الكرة المصرية
بسبب تدخل قوي من كامافينجا.. إصابة نكونكو في تدريبات فرنسا ساعة | قطر 2022
ساني: منتخب ألمانيا جائع.. وحققت حلم الطفولة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول