فضيحة فرنسا في كأس العالم 2010

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 18:46

11/10/2022 6:46:39 PM فضيحة فرنسا في كأس العالم 2010
كأس العالم فرنسا أنيلكا
نرشح لكم
فضيحة فرنسا في كأس العالم 2010 حقيقة تغيير قانون كرة القدم بسبب مباراة مصر وأيرلندا حوار في الجول الكامل مع أمير عابده زاده حارس مرمى بونفيرادينا ومنتخب إيران عن مشاركته في كأس العالم أمير عابد زاده حارس مرمى إيران يتأثر أثناء الحديث عن الوضع الصعب في بلاده أمير عابد زاده: لن يسمحوا لنا بأن نكون كامبوس أبدا رد فعل أمير عابد زاده بعد مشاهدة فيديو تقبيل يد والده أمير عابد زاده يتحدث عن ذكرى غريبة من طفولته وكيف لعبت إيران أمام أمريكا أمير عابد زاده حارس إيران يتحدث عن الحياة تحت ظل والده أسطورة حراسة المرمى
أخر الأخبار
قبل صافرة انطلاق المونديال.. السنغال تجدد عقد أليو سيسيه 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد غيابه عن المونديال.. رسالة من بوجبا لزملائه في منتخب فرنسا 13 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (0) (0) يوفنتوس.. ضغط قوي لأصحاب الأرض 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميلان يجدد عقد مدافعه 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس - كين يرافق ميليك نحو فرصة المربع الذهبي أمام فيرونا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيديو في الجول – اشتباكات وكوارث وتدخل رئاسي.. قصة فضيحة فرنسا في 2010 ساعة | قطر 2022
ساوثجيت يفسر انضمام ماجواير وفيليبس واستبعاد توموري وأبراهام ساعة | قطر 2022
فاطمة سامورا: سنستعين بأطباء سحرة ليتواجد ماني في كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد