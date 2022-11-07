أمير عابد زاده يتحدث عن ذكرى غريبة من طفولته وكيف لعبت إيران أمام أمريكا
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 19:47
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