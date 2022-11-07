رد فعل أمير عابد زاده بعد مشاهدة فيديو تقبيل يد والده

أمير عابد زاده يتحدث عن ذكرى غريبة من طفولته وكيف لعبت إيران أمام أمريكا

أمير عابد زاده حارس إيران يتحدث عن الحياة تحت ظل والده أسطورة حراسة المرمى

أمير عابد زاده: أحمد ناجي كان مدربي.. وجوزيه لم يكن مسؤولا عن الفشل