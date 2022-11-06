أهداف فوز ميلان على سبيزيا 2-1 (الدوري الإيطالي)

ميلان يفوز على سبيزيا بهدفين مقابل هدف

جيرو يسجل هدفاً متأخرا ليقود الروسينيري إلى وصافة الترتيب



شاهد أهداف المباراة..#ميلان_سبيزيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/JGg5VXGuhl