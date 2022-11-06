أهداف فوز ميلان على سبيزيا 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 00:23
ميلان يفوز على سبيزيا بهدفين مقابل هدف— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 5, 2022
جيرو يسجل هدفاً متأخرا ليقود الروسينيري إلى وصافة الترتيب
شاهد أهداف المباراة..#ميلان_سبيزيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/JGg5VXGuhl
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