فتحي مبروك عن ولاياته في الأهلي: هذه حقيقة تآمر اللاعبين

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 23:10

11/4/2022 11:10:22 PM فتحي مبروك عن ولاياته في الأهلي: هذه حقيقة تآمر اللاعبين
الأهلي فتحي مبروك
نرشح لكم
حوار في الجول الكامل مع فتحي مبروك فتحي مبروك: هكذا يمكننا تطوير المدرب المصري فتحي مبروك عن ولاياته في الأهلي: هذه حقيقة تآمر اللاعبين فتحي مبروك: أبواب معسكر بوركينا كانت مفتوحة ولم يتمكن أحد من الخروج فتحي مبروك: لعبنا ضد إنجلترا بهدف الفوز.. وهذا ما أزعج مدرب أيرلندا تحليل مارك كلاتنبرج لقرارات التحكيم في الجولة الثالثة من الدوري المصري كارثة ماراكانا 1950 - أكبر صدمة في تاريخ كرة القدم تصريحات صاحب هدف تعادل إنبي في الزمالك
أخر الأخبار
رئيس أسوان: جهاز أسامه نبيه ضم محمود فايز ولكنه تراجع في النهاية 12 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى زيكو: انضمامي للمنتخب لن يكون للمرة الأولى والأخيرة 28 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - فتحي مبروك يتحدث عن ذكريات 1990 و1998 وولايات الإنقاذ في الأهلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
ليفاندوفسكي أفضل لاعب في شهر أكتوبر بـ الدوري الإسباني 48 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب السعودية: إيقاف ميسي يحتاج دعاء الوالدين 50 دقيقة | الوطن العربي
اللقب 35.. الفيصلي بطلا للدوري الأردني بعد صراع مثير مع الوحدات ساعة | الوطن العربي
سباليتي مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
كلاتنبرج يحلل الجولة الثالثة من الدوري: خطوة الـ VAR في إلغاء هدف كريم فؤاد صحيحة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة