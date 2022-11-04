فتحي مبروك: أبواب معسكر بوركينا كانت مفتوحة ولم يتمكن أحد من الخروج

فتحي مبروك: لعبنا ضد إنجلترا بهدف الفوز.. وهذا ما أزعج مدرب أيرلندا

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هدف فوز منتخب مصر للسيدات على الأردن ولقطة إصابة سالي منصور

كريم فؤاد يتحدث عن إيجابيات فيتوريا وتحديات الموسم المقبل مع الأهلي

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