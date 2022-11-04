فتحي مبروك: أبواب معسكر بوركينا كانت مفتوحة ولم يتمكن أحد من الخروج

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 23:02

11/4/2022 11:02:21 PM فتحي مبروك: أبواب معسكر بوركينا كانت مفتوحة ولم يتمكن أحد من الخروج
منتخب مصر فتحي مبروك كأس أمم إفريقيا 1998
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