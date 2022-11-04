فتحي مبروك: لعبنا ضد إنجلترا بهدف الفوز.. وهذا ما أزعج مدرب أيرلندا

حوار في الجول الكامل مع فتحي مبروك

فتحي مبروك عن ولاياته في الأهلي: هذه حقيقة تآمر اللاعبين

فتحي مبروك: أبواب معسكر بوركينا كانت مفتوحة ولم يتمكن أحد من الخروج