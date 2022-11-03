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كارثة ماراكانا 1950 - أكبر صدمة في تاريخ كرة القدم
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 13:47
11/3/2022 1:47:13 PM
كارثة ماراكانا 1950 - أكبر صدمة في تاريخ كرة القدم
كأس العالم
البرازيل
كارثة ماراكانا
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