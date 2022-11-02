احتفال الجهاز الفني لـ إنبي عقب التعادل مع الزمالك

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 22:35

11/2/2022 10:35:30 PM احتفال الجهاز الفني لـ إنبي عقب التعادل مع الزمالك
إنبي الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
احتفال الجهاز الفني لـ إنبي عقب التعادل مع الزمالك جماهير الزمالك تدعم فريقها بقوة أمام إنبي لحظة خروج شيكابالا مصابا عقب نهاية مباراة إنبي والزمالك أموتو يفتح النار على المصري: عاملوني وكأنني بلا قيمة البنك الأهلي: لسنا أقل من الأهلي والزمالك تصريحات ميكالي بعد فوز المنتخب الأولمبي على إسواتيني هدف فوز منتخب مصر الأولمبي على إسواتيني عقوبات الاقتحام ورش الملعب وسيارات الإسعاف.. تعرف على أبرز لوائح الدوري المصري
أخر الأخبار
تدريبات منفردة لـ سامسون عقب مباراة الزمالك وإنبي 32 دقيقة | الكرة المصرية
عمر سيد معوض يسجل.. متتخب الشباب يفوز على الجزائر بثنائية 37 دقيقة | الكرة المصرية
حظر إعلامي على لاعبي الاتحاد السكندري 37 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - متى يسافر منتخب مصر إلى الكويت.. وموعد انضمام صلاح 48 دقيقة | منتخب مصر
الكشف عن تشخيص إصابة شيكابالا أمام إنبي 56 دقيقة | الكرة المصرية
كالوشا: تعليمات كشري بين الشوطين سر التعادل مع الزمالك 59 دقيقة | الكرة المصرية
علي فوزي: جائزة رجل المباراة أمام الزمالك نتيجة جهد الفريق بالكامل ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – محمد يوسف يتوصل لاتفاق لقيادة طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي