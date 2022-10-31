أهداف فوز روما على هيلاس فيرونا 3-1

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 22:20

10/31/2022 10:20:05 PM أهداف فوز روما على هيلاس فيرونا 3-1
روما الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا
نرشح لكم
أهداف فوز روما على هيلاس فيرونا 3-1 أهداف فوز إنتر على سامبدوريا 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز نابولي على ساسولو 4-0 (الدوري الإيطالي) هدف فوز يوفنتوس على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي) هدف فوز نابولي على روما 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر المثير على فيورنتينا 3-4 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ميلان على مونزا 4-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز بنفيكا على بورتو 1-0 (الدوري البرتغالي)
أخر الأخبار
أحمد دياب: لن يتم ترحيل الدوري ولا يوم ساعة | الكرة المصرية
رابطة الأندية توضح: موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: الانتقال إلى الزمالك؟ أركز مع الاتحاد متصدر الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
سباليتي يرد على المقارنات بين صلاح وكفاراتسخيليا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إبراهيم حسن: الصفقات أفادت الاتحاد السكندري.. والفريق تغير كثيرا 2 ساعة | الكرة المصرية
أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يستهل مشواره بالخسارة أمام مازيمبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سيميوني: ما يحدث مؤلم ولكن علينا أن نواصل التنافس 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر إنزاجي: وضعنا الحالي أفضل من سبتمبر.. وموقف خماسي الفريق من مواجهة بايرن 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس