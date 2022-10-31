أهداف فوز روما على هيلاس فيرونا 3-1
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 22:20
هيلاس فيرونا 1-3 روما— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2022
شاهد أهداف المباراة#هيلاس_فيرونا_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Sn4QbpjOJE
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