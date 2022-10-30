هدف فوز منتخب مصر الأولمبي على إسواتيني
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 23:18
جووووووووووول.. أسامة فيصل يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في شباك إسواتيني بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة ⚽💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/vI3Xcq8nLY— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 30, 2022
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