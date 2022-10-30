هدف فوز منتخب مصر الأولمبي على إسواتيني

جووووووووووول.. أسامة فيصل يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في شباك إسواتيني بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة ⚽💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/vI3Xcq8nLY