بنشرقي يسجل أول أهدافه مع الجزيرة الإماراتي
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 15:48
أشرف بن شرقي يتقدم للجزيرة بالهدف الأول بعد مجهود فردي جميل..#الجزيرة_الوصل #دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/F2SIitl9yZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2022
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