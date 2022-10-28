لحظات تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري موسم 2021/2022

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 21:34

10/28/2022 9:34:12 PM لحظات تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري موسم 2021/2022
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لحظات تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري موسم 2021/2022 رسالة من سيد عبد الحفيظ لجماهير الكرة المصرية بعد نهاية كأس السوبر هدفا فوز الأهلي على الزمالك 2-0 (السوبر المصري) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - كريم فؤاد (السوبر المصري) هدف الأهلي الأول في الزمالك - برونو سافيو (السوبر المصري) كولر: ديانج لاعب مهم ولكننا نملك قائمة كبيرة من اللاعبين كولر: لم نصل للمستوى الذي أطمح له زيزو يتحدث عن حلم الثلاثية التاريخية قبل مواجهة السوبر
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