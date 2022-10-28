هدف الأهلي الأول في الزمالك - برونو سافيو (السوبر المصري)

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 19:47

10/28/2022 7:47:14 PM هدف الأهلي الأول في الزمالك - برونو سافيو (السوبر المصري)
الأهلي الزمالك السوبر المصري برونو سافيو
نرشح لكم
لحظة تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري موسم 2021/2022 رسالة من سيد عبد الحفيظ لجماهير الكرة المصرية بعد نهاية كأس السوبر هدفا فوز الأهلي على الزمالك 2-0 (السوبر المصري) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - كريم فؤاد (السوبر المصري) هدف الأهلي الأول في الزمالك - برونو سافيو (السوبر المصري) كولر: ديانج لاعب مهم ولكننا نملك قائمة كبيرة من اللاعبين كولر: لم نصل للمستوى الذي أطمح له زيزو يتحدث عن حلم الثلاثية التاريخية قبل مواجهة السوبر
أخر الأخبار
أفشة: كان لابد من ضربة قاضية بعد هبوط المستوى.. ولا أعتقد أن الدوري سيغيب مجددا 23 ثاتيه | الكرة المصرية
كولر: السوبر مكافأة اللاعبين على جهودهم.. وهذا هو الشعور الأفضل 7 دقيقة | الكرة المصرية
محمود متولي: كنا في حاجة لنظهر من هو الأهلي.. وهكذا أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك 8 دقيقة | الكرة المصرية
سافيو: سجلت أحد أفضل أهدافي.. وتجربة الأهلي رائعة وسبب تركيزي رغم التضحيات 10 دقيقة | الكرة المصرية
أكرم توفيق: توقعت انتصارنا على الزمالك بتلك النتيجة 12 دقيقة | الكرة المصرية
كريم فؤاد: عيوننا كانت على البطولة فقط.. وهذه أصعب لحظة في المباراة 24 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: كنا متعطشين للقب السوبر.. ورسالة لجماهير الأهلي والزمالك 28 دقيقة | الكرة المصرية
ياسر إبراهيم: كنا في أتم تركيزنا لتعويض جماهير الأهلي 32 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث