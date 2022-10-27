احتفال لاعبي بورتو الجنوني في الطائرة بعد إهدار ركلة جزاء أتليتكو مدريد

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 15:15

10/27/2022 3:15:48 PM احتفال لاعبي بورتو الجنوني في الطائرة بعد إهدار ركلة جزاء أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد بورتو دوري أبطال أوروبا
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