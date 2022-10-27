كولر: ديانج لاعب مهم ولكننا نملك قائمة كبيرة من اللاعبين

كولر مدرب الأهلي المصري:

بعد 6 أسابيع من تولي المسؤولية لا أزال في فترة التعرف أكثر على الفريق وعلى قدرات اللاعبين



ديانج لاعب مهم في الفريق ولكن نملك قائمة كبيرة من اللاعبين يستطيعون تعويض هذا الغياب بسهولة



من المهم تقديم كرة جميلة ولكن الفوز أهم#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/YH72OgTiJx