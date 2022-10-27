كولر: لم نصل للمستوى الذي أطمح له

كولر مدرب الأهلي المصري:

لم نصل بعد للمستوى الذي أطمح له وكرة القدم التي أريد تقديمها.. أمامنا الكثير من العمل للوصول للمستوى الذي أتحدث عنه#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/coDvscuFcw