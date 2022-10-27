كولر: لم نصل للمستوى الذي أطمح له
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 13:22
كولر مدرب الأهلي المصري:— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 27, 2022
لم نصل بعد للمستوى الذي أطمح له وكرة القدم التي أريد تقديمها.. أمامنا الكثير من العمل للوصول للمستوى الذي أتحدث عنه#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/coDvscuFcw
نرشح لكم
كولر: ديانج لاعب مهم ولكننا نملك قائمة كبيرة من اللاعبين كولر: لم نصل للمستوى الذي أطمح له زيزو يتحدث عن حلم الثلاثية التاريخية قبل مواجهة السوبر مؤتمر زيزو: لا أسعى خلف الإنجازات والأرقام الشخصية الكشف عن لون قميصي الزمالك والأهلي خلال الاجتماع الفني لكأس السوبر المصري تدريبات الزمالك في استاد طحنون بن محمد استعدادا للسوبر وصول بعثة الأهلي إلى أبو ظبي لخوض السوبر وصول بعثة الزمالك إلى أبو ظبي لخوض السوبر