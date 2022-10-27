الكشف عن لون قميصي الزمالك والأهلي خلال الاجتماع الفني لكأس السوبر المصري

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 11:24

10/27/2022 11:24:46 AM الكشف عن لون قميصي الزمالك والأهلي خلال الاجتماع الفني لكأس السوبر المصري
الزمالك الأهلي السوبر المصري كأس السوبر المصري
نرشح لكم
الكشف عن لون قميصي الزمالك والأهلي خلال الاجتماع الفني لكأس السوبر المصري تدريبات الزمالك في استاد طحنون بن محمد استعدادا للسوبر وصول بعثة الأهلي إلى أبو ظبي لخوض السوبر وصول بعثة الزمالك إلى أبو ظبي لخوض السوبر تحية جمهور الزمالك للاعبي فريقها بعد الفوز على سيراميكا تشجيع حماسي من جمهور الزمالك أمام سيراميكا حماس جمهور الأهلي في التشجيع خلال مباراة أسوان هتافات جمهور الأهلي خلال مباراة أسوان
أخر الأخبار
تقييم صلاح أمام أياكس من الصحف الإنجليزية 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الزمالك بالدوري.. و19 شاركوا مع فيريرا 25 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الأهلي بالدوري.. و18 شاركوا مع كولر 25 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباريات الخميس 27 أكتوبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي 28 دقيقة | الكرة المصرية
ناجلسمان: فاجأنا برشلونة بهذا الأمر.. وتصدرنا المجموعة الأصعب في الأبطال 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر بالأهلي لـ في الجول: الحكم البرتغالي؟ خسرنا نهائي إفريقيا مع مواطن موسيماني 59 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف الجوائز المالية لمباراة السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
الزمالك بالزي الأزرق الكامل والأهلي بالقميص الأحمر في كأس السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة