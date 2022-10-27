الكشف عن لون قميصي الزمالك والأهلي خلال الاجتماع الفني لكأس السوبر المصري
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 11:24
نرشح لكم
الكشف عن لون قميصي الزمالك والأهلي خلال الاجتماع الفني لكأس السوبر المصري تدريبات الزمالك في استاد طحنون بن محمد استعدادا للسوبر وصول بعثة الأهلي إلى أبو ظبي لخوض السوبر وصول بعثة الزمالك إلى أبو ظبي لخوض السوبر تحية جمهور الزمالك للاعبي فريقها بعد الفوز على سيراميكا تشجيع حماسي من جمهور الزمالك أمام سيراميكا حماس جمهور الأهلي في التشجيع خلال مباراة أسوان هتافات جمهور الأهلي خلال مباراة أسوان