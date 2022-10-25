تدريبات الزمالك في استاد طحنون بن محمد استعدادا للسوبر
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 19:47
شاهد تدريبات الزمالك في استاد طحنون بن محمد استعداداً للسوبر المصري أمام الأهلي #السوبر_المصري pic.twitter.com/4GBvrlQmYh— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 25, 2022
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