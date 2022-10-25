أول أهداف أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 18:17
أحمد رفعت يفتتح النتيجة للوحدة بعد إنهاء مميز لتمريرة تيغالي الحاسمة..#الوحدة_الظفرة#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/7BLeWFBOaT— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 25, 2022
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