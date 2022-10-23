حماس جمهور الأهلي في التشجيع خلال مباراة أسوان
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 21:51
نرشح لكم
تحية جمهور الزمالك للاعبي فريقها بعد الفوز على سيراميكا تشجيع حماسي من جمهور الزمالك أمام سيراميكا حماس جمهور الأهلي في التشجيع خلال مباراة أسوان هتافات جمهور الأهلي خلال مباراة أسوان تحليل مارك كلاتنبرج لقرارات التحكيم في الجولة الأولى من الدوري المصري أهداف فوز فيوتشر على كالون 4-0 (الكونفدرالية) أبو جبل يكشف أسباب رحيله عن الزمالك ويؤكد: أنا أفضل حارس في مصر هدف الأهلي الثالث أمام الاتحاد المنستيري - حمدي فتحي