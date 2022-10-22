محمد صلاح في الإعلان عن موسم الرياض 2022

تحليل مارك كلاتنبرج لقرارات التحكيم في الجولة الأولى من الدوري المصري

جوردان لوكاكو: يجب أن أشكر صلاح.. واللاعبون لا يحبون بعضهم البعض في دربي روما