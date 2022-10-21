هدف فوز بنفيكا على بورتو 1-0 (الدوري البرتغالي)

ملخص فوز يوفنتوس على إمبولي 4-0 (الدوري الإيطالي)

جوردان لوكاكو: يجب أن أشكر صلاح.. واللاعبون لا يحبون بعضهم البعض في دربي روما

جوردان لوكاكو يتحدث عن الشجار الشهير بين شقيقه روميلو مع إبراهيموفيتش

جوردان لوكاكو يتحدث عن لقطته التاريخية في كأس السوبر الإيطالي ضد يوفنتوس

جوردان لوكاكو يروي بابتسامة عريضة لحظات الطفولة الصعبة وخلط الماء بالحليب

حوار - جوردان لوكاكو عن علاقته بشقيقه روميلو وكواليس مواجهة محمد صلاح

ملخص فوز مونزا على أودينيزي 3-2 (كأس إيطاليا)