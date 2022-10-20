نجم أستراليا: ولدت وقضيت طفولتي في مخيم لاجئين بعد أن هرب أهلي من جنوب السودان

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 15:06

10/20/2022 3:06:20 PM

نجم أستراليا: ولدت وقضيت طفولتي في مخيم لاجئين بعد أن هرب أهلي من جنوب السودان