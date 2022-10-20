نجم أستراليا: ولدت وقضيت طفولتي في مخيم لاجئين بعد أن هرب أهلي من جنوب السودان
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 15:06
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