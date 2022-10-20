ملخص فوز فرايبورج على سانت باولي 2-1 (كأس ألمانيا)
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 00:20
It was an absolutely electric affair which saw @SCFreiburg need all of the 120 minutes they had to get past St. Pauli ⚡️— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) October 19, 2022
Watch the best of the action from #SCFFCSP 📽️ pic.twitter.com/5FawqiQ88D
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