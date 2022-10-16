هدف أحمد حجازي مع اتحاد جدة أمام الوحدة (الدوري السعودي)
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:33
رأسية حجازي تمنح الاتحاد الهدف الأول ⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2022
الاتحاد 1 × 0 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#SSC pic.twitter.com/q1pyuVEnA3
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