المؤتمر الصحفي لـ جوارديولا قبل مباراة سيتي ضد ليفربول

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 22:49

10/14/2022 10:49:52 PM المؤتمر الصحفي لـ جوارديولا قبل مباراة سيتي ضد ليفربول
ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
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