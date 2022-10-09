أحمد سامي يعلق على مفاوضات ضم صلاح محسن

محمود فتح الله يتحدث عن الفوز على هلال الساحل وتجديد السعيد

إنبي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي.. وموقف علي فوزي

المصري يكشف موعد الإعلان عن الصفقات.. والاستقرار على ملعب الموسم المقبل