إنبي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي.. وموقف علي فوزي

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 23:59

10/8/2022 11:59:12 PM إنبي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي.. وموقف علي فوزي
الزمالك إنبي الدوري المصري علي فوزي مصطفى شلبي
نرشح لكم
أحمد سامي يعلق على مفاوضات ضم صلاح محسن محمود فتح الله يتحدث عن الفوز على هلال الساحل وتجديد السعيد إنبي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي.. وموقف علي فوزي المصري يكشف موعد الإعلان عن الصفقات.. والاستقرار على ملعب الموسم المقبل حوار مطول مع علي لطفي حارس الأهلي تصريحات محمد مجدي أفشة عن الموسم الجديد ومباراة الاتحاد المنستيري كيف كانت كرة القدم جزء من أهم خطة خداع استراتيجي لتحقيق نصر أكتوبر المجيد حوار أحمد عبد القادر - عن اتهامه بالأنانية وهدفه الأغلى
أخر الأخبار
عبد الباري: قداح لم ينم بعد قرار إيقافه.. ومواجهة الترجي لرد الاعتبار وليس الثأر 2 ساعة | كرة يد
فتح الله: لا يوجد مركز في الفريق نشعر منه بالقلق.. ولم أتفاجئ من قرار السعيد 2 ساعة | الكرة المصرية
اليوم بداية أعمال حفر بناء استاد المصري الجديد 3 ساعة | الكرة المصرية
أحمد سامي: إدارة سيرميكا تفاوض الأهلي حول صيغة ضم صلاح محسن 3 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ناديان يرغبان في ضم عماد ميهوب.. وهذا الأقرب للتعاقد معه 3 ساعة | الكرة المصرية
المصري: سنعلن الصفقات بعد قيدها بشكل رسمي.. سنستقر على الملعب خلال 48 ساعة 3 ساعة | الكرة المصرية
إنبي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي.. وموقف علي فوزي 3 ساعة | الكرة المصرية
نوران جوهر ودينا مشرف ضمن قائمة 30 شخصية واعدة عربيا في فوربس 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف