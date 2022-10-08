هدفا فوز ميلان على يوفنتوس 2-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز إنتر على ساسولو 2-1 (الدوري الإيطالي)

رائعة لياو تحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر

دوري الدرجة الثانية الإسباني - حارس يترك المرمى خلال المباراة للبحث عن كرة

أهداف فوز يوفنتوس على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز روما على إنتر 2-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز نابولي على تورينو 3-1 (الدوري الإيطالي)

هدف أوروجواي الأول أمام كندا من ركلة حرة رائعة (دي لا كروز)