تمريرتان حاسمتان من أحمد رفعت في رباعية الوحدة أمام النصر (الدوري الإماراتي)
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:28
شاهد رباعية الوحدة في مرمى النصر#الوحدة_النصر #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/a5eFj4YN6n— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022
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