أحمد رفعت يشارك للمرة الأولى مع الوحدة الإماراتي أمام النصر
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 19:20
الوافد الجديد المصري أحمد رفعت يدخل بديلاً مع بداية الشوط الثاني #الوحدة_النصر #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/pkNWhBikJf— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022
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