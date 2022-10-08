أحمد رفعت يشارك للمرة الأولى مع الوحدة الإماراتي أمام النصر

بلال مظهر يسجل 5 أهداف في أبطال أوروبا للشباب

مصطفى محمد يحتفل مع جماهير نانت بعد الفوز على تولوز