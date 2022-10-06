كيف كانت كرة القدم جزء من أهم خطة خداع استراتيجي لتحقيق نصر أكتوبر المجيد

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 10:47

10/6/2022 10:47:13 AM كيف كانت كرة القدم جزء من أهم خطة خداع استراتيجي لتحقيق نصر أكتوبر المجيد
حرب أكتوبر الدوري المصري
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