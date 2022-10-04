سيد مرعي وكيل اللاعبين يعلق على اقتراب عمرو السيسي من الانضمام للزمالك

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 00:18

10/4/2022 12:18:38 AM سيد مرعي وكيل اللاعبين يعلق على اقتراب عمرو السيسي من الانضمام للزمالك
الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري طلائع الجيش
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