دوري الدرجة الثانية الإسباني - حارس يترك المرمى خلال المباراة للبحث عن كرة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 22:17

10/3/2022 10:17:47 PM دوري الدرجة الثانية الإسباني - حارس يترك المرمى خلال المباراة للبحث عن كرة
ألباسيتي
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دوري الدرجة الثانية الإسباني - حارس يترك المرمى خلال المباراة للبحث عن كرة أهداف فوز يوفنتوس على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز روما على إنتر 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز نابولي على تورينو 3-1 (الدوري الإيطالي) هدف أوروجواي الأول أمام كندا من ركلة حرة رائعة (دي لا كروز) سواريز يصنع ونونيز يسجل بشكل رائع مع أوروجواي أمام كندا أهداف فوز نابولي على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز أتالانتا على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)
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