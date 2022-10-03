دوري الدرجة الثانية الإسباني - حارس يترك المرمى خلال المباراة للبحث عن كرة
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 22:17
Bernabé Barragán, arquero de Albacete, se fue a buscar una pelota en el medio del partido contra Leganés. Dejó el arco solo. Zafó de que no le hicieran un gol y de aparecer en uno de los bloopers del año.pic.twitter.com/sjEJ15Pc73— VarskySports (@VarskySports) October 3, 2022
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