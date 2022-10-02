أهداف فوز يوفنتوس على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 22:41
نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على بولونيا 3-0.. شاهد الأهداف #يوفنتوس_بولونيا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/NYkUtdTV9a— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 2, 2022
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