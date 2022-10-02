أهداف فوز يوفنتوس على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 22:41

10/2/2022 10:41:52 PM أهداف فوز يوفنتوس على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس الدوري الإيطالي بولونيا
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