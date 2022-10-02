طرد طارق حامد أمام النصر
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 21:02
بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب #الاتحاد طارق حامد 🟥#النصر_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/JfhAJvCvTb— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022
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