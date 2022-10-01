من المرمى للمرمى.. هدف تاريخي في الدوري السعودي
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 19:25
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022
د78' هدف تاريخي من زغبة حارس ضمك 😰🔥
ضمك 2 × 0 الطائي#ضمك_الطائي
#SSC pic.twitter.com/Ofs3298FH2
نرشح لكم
من المرمى للمرمى.. هدف تاريخي في الدوري السعودي موقف طريف للأسد مع مانولاس في الشارقة ملخص فوز فنزويلا على الإمارات 4-0 هدف فوز بارجواي على الإمارات وديا الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي الدوري السعودي - لاعب الهلال يهدر فرصة هدف مؤكد بغرابة ملخص فوز الهلال على الزمالك بركلات الترجيح (كأس سوبر لوسيل) ركلات ترجيح الهلال على الزمالك 1/4 (كأس سوبر لوسيل)