أبرز مهارات مارسينيو القريب من الانضمام للأهلي

هاتريك مارسينيو في الدوري الياباني بأغسطس 2022

كريم فؤاد يتحدث عن إيجابيات فيتوريا وتحديات الموسم المقبل مع الأهلي