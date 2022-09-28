موقف طريف للأسد مع مانولاس في الشارقة
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 12:29
حميد البقيش عبر IG:— UAE Sport News 🇦🇪 (@action_news) September 27, 2022
- اللاعب (مانولاس) تأخر 6 ساعات
- انسحاب اللاعب من التصوير pic.twitter.com/5pZweUngeJ
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